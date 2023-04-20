مقاوم للمناعة وشديد الانتشار.. رصد متحور جديد لكورونا في عديد البلدان وهذه أعراضه

رصد خبراء سلالة “أكس بي بي. 1. 16” ( XBB.1.16)، وهي متحورة متفرعة من “أوميكرون”، في 22 دولة. من بينها سنغافورة وأستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ويُعتقد أن هذه السلالة مسؤولة عن ارتفاع في عدد الإصابات في الهند. ما حمل حكومة البلاد على اتخاذ تدابير جديدة لوقف انتشارها. بما في ذلك إعادة العمل ببعض القوانين الخاصة بارتداء الكمامات وإجراء تدريبات في المستشفيات.

وذكرت وزارة الصحة الهندية أن الهند سجلت 11 ألفاً و109 حالات جديدة يوم الجمعة. في قفزة حادة من سبعة آلاف و830 إصابة جديدة بـ”كوفيد” مسجلة في الـ24 ساعة الماضية.

وتعتبر هذه الأرقام الأعلى في ثمانية أشهر مع ارتفاع عدد مجموع الإصابات الحالية إلى 49 ألفاً و622 إصابة.

أعراض “أركتوروس أكس بي بي. 1. 16”

انتشار السلالة، التي رُصدت للمرة الأولى في أواخر جانفي أثار قلق الخبراء. إذ يبدو أنها تظهر أعراضاً نادرة لدى الأطفال، أحدها التهاب ملتحمة العين.

وفي تغريدة له على “تويتر”، قال فيبين فاشيشتا، طبيب أطفال والرئيس السابق للجنة التحصين في الأكاديمية الهندية لطب الأطفال. بأن “نمطاً ظاهرياً خاصاً بالأطفال” أخذت تبديه المتحورة الجديدة.

وفي تصريح إلى صحيفة “هندوستان تايمز”، قال الدكتور فاشيشتا إن أعراض هذه المتحورة تشمل ارتفاع حرارة الجسم والسعال والتهاب الملتحمة أو “العين الوردية”.

وسبق أن أبلغ مرضى عن الإصابة بالتهاب الملتحمة، علماً أنه عدوى في العين تسبب احمراراً وحكة وتورماً في العين. كأحد أعراض “كوفيد”، ولكن ليس غالباً، كما نُقل عن ريتشارد ريثينغر. عالم أوبئة في الأمراض المعدية لدى معهد البحوث غير الربحي “آر تي آي إنترناشونال” قوله لمجلة “فورتشن”.

كما رصد باحثون في “معهد ترولسن للعيون” التابع لـ”نبراسكا للطب” الفيروس في الغشاء الدمعي للعين. والذي يؤدي إلى التهاب الملتحمة.

وقال الدكتور فاشيشتا في تغريدة له إنه عالج أطفالاً لديهم “ارتفاع في درجة الحرارة ونزلة برد وسعال. والتهاب غير قيحي في الملتحمة يتسبب بحكة ولزوجة في العين، لم نشهده في موجات سابقة من الفيروس”.

كذلك يشهد أطباء آخرون ارتفاع الإصابات بفيروس “كوفيد” لدى الأطفال أيضاً.

وأحد هؤلاء طبيب الأطفال الدكتور راهول ناغبال الذي أوضح لصحيفة “إنديا توداي” إن “هؤلاء الأطفال. يكابدون في العادة عدوى بسيطة في الجهاز التنفسي مثل السعال والبرد والحمى. وعند خضوعهم لفحوص الكشف عن الفيروس يحصلون على نتائج موجبة تؤكد إصابتهم”.

كما كشف الدكتور ناغبال أن الأعراض الرئيسة لـ”أكس بي بي. 1. 16″ لدى البالغين تشبه الإنفلونزا. بما في ذلك إفرازات الأنف والتهاب الحلق والسعال.

ما هو متحور “أركتوروس أكس بي بي. 1. 16″؟

متحورة “أركتوروس أكس بي بي. 1. 16” شكل مؤتلف من متحورتين متفرعتين من سلالة “بي أي.2” (BA.2).

كما أشارت مسودة دراسة أعدها علماء في “جامعة طوكيو” إلى أنها أكثر قدرة على الانتشار بحوالى 1.17 إلى 1.27 مرة .مقارنة مع قريبتيها “إكس بي بي.1″ و”إكس بي بي.5.1”.

علاوة على ذلك، يبدو أنها مقاومة للأجسام المضادة المتولدة في الجسم من متحورات “كوفيد” الأخرى. ما أثار مخاوف بشأن قدرتها على التهرب من المناعة المكتسبة نتيجة العدوى أو اللقاحات السابقة.

بدورها، صنفت “منظمة الصحة العالمية” WHO سلالة “أكس بي بي. 1. 16”. وهي متحورة متفرعة من “أوميكرون”، بأنها متحورة مهمة.

وفي وقت سابق، قالت ماريا فان كيركوف، الرئيسة الفنية للاستجابة لـ”كوفيد” لدى “منظمة الصحة العالمية”. “إنها منتشرة (“أكس بي بي. 1. 16″) بين الناس منذ بضعة أشهر.”

كما أضافت كيركوف: “لم نشهد تغيراً في شدة الأعراض لدى أفراد أو في صفوف السكان، ولكن لهذا السبب نطبق هذه الأنظمة. تحمل “أكس بي بي. 1. 16″ طفرة إضافية واحدة في البروتين الشوكي. والتي تظهر في الدراسات المختبرية زيادة في احتمال العدوى، وكذلك ارتفاعاً في احتمال نشوء عوامل مسببة للمرض”.