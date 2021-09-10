مقبلة على الزواج وخائفة من الخلافات.. ومختلف التنغيصات

سيدتي الفاضلة، تحية طيبة وبعد، سأكون وجيزة في طرح سؤال، لأنني في أمس الحاجة لمن يبدد نوعا ما الخوف التي يتأجج في صدري ويكاد يفقدني حلاوة الحياة، فانا بنت عمري 23 سنه، مخطوبة ولم يبقى على زفافي سوى أسابيع معدودات

سيدتي لا أنكر أن خطيبي رجلا محترم جدا، ويحبني وليس لي أي تعقيب عليه، لكن مشكلتي في حماتي وزوجة أخ خطيبي، هما طيبتان للغاية، لكن أحيانا أحس أنهما يتدخلان في أشياء ليست من صلاحيتهما، فهما تتصلان بي وتتطفلان عليّ في ما يجب عليّ اقتناؤه وما لا يجب، وهذا الأمر يخيفني، لأنني إن شاء الله سأعيش معهم تحت سقف واحد، ولا أريد أن يتخلوا في شؤوني الخاصة، حتى لا يفسدوا ما بيني وبين زوجي، وهذا لكثرة ما سمعت من قصص بين الحموات والكنات من مشاكل عائلية، خاصة أنني سيدتي إنسانة لست اجتماعية، ولا أحب الكلام بكثيرة، لأنني انجرحت من قبل في علاقاتي مع القريبات والجارات بسبب النميمة وحسد، حتى أنني خائفة من أن أبدو في وسطهم معقدة بسبب قلة خبرتي في الحياة أيضا، فكيف أتصرف وماذا أفعل..؟ فوقت الحسم بات قريبا جدا.