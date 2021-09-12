مقتدر من الشلف يريدها طيبة

عبد الله رجل من الشلف يبلغ من العمر 48 سنة. متزوج لديه أولاد بالغين، تاجر مقتدر ماديا حيث أنه يعمل كتاجر في مواد البناء يريدها طيبة.

يتمنى أن يحقق مبتغاه ويجد من ترضى أن تكمل حياتها إلى جانبه بما يحبه الله ويرضاه كزوجة ثانية، يعد أن يوفر لها مسكن مستقل ليضمن للجميع راحة البال والهناء، يريدها من إحدى ولايات الوسط، سنه من 30 إلى 48 سنة، تكون ماكثة بالبيت ولا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة، تكون بيضاء البشرة ومقبولة الشكل.

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الرقم السري : 135541