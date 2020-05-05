مقترح لتقليص الشوط إلى أقل من 45 دقيقة في إنجلترا!

طالب رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا جوردن تايلور، من الأندية أن تناقش فكرة تقليص الأشواط إلى أقل من 45 دقيقة في حال إستئناف البطولة هذا الموسم.

وتحدث تايلور في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية “BBC”، عن إحتمال إستئناف البريمرليغ في ظل إنتشار فيروس كورونا قائلا:

“هم ليسوا أغبياء، هم في حاجة إلى الشعور بالرضا بخصوص أن العودة ستكون آمنة وهذا قراراهم”.

وأضاف “نحن نعرف الاقتراحات المطروحة والأفكار المحتملة.. وإمكانية وجود عدد أكبر من التبديلات، وربما عدم استكمال الشوط من 45 دقيقة مع الحديث عن اللعب في ملاعب محايدة”.

وأضاف، “الشيء المثالي هو الحفاظ على نزاهة المسابقة وبكل تأكيد هذا يتعلق بلعب كل فريق على أرضه وخارجها وامتلاك نفس تشكيلة اللاعبين قبل توقف اللعب”.