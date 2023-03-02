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مقترح لرفع قيمة الإعانة المالية للسكن الريفي

بقلم نادية بن طاهر
مقترح لرفع قيمة الإعانة المالية للسكن الريفي
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أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، أن الحكومة تدرس مقترحا قدمته الوزارة لرفع قيمة الإعانة المالية الخاصة ببرنامج السكن الريفي.

وقال الوزير، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه “تم تقديم مقترح لرفع الإعانة المالية الممنوحة في إطار إنجاز السكن الريفي. سواء لولايات الجنوب المحددة حاليا بمليون دينار أو لباقي الولايات “700 ألف دينار””.

مشيرا إلى أن هذا الاقتراح في طور الدراسة من طرف الحكومة التي “ستأخذ القرارات في أقرب وقت”.

وقال بلعريبي أن المقترح أخذ بعين الاعتبار “جميع الإشكاليات التي عشناها في السنوات الماضية”.

مؤكدا على أن الإعانات تشكل جزءا فقط من القيمة المالية المخصصة لإنجاز السكن الريفي وليست تمويلا كاملا له.

وأشار الوزير، إلى أن تحديد قيمة الإعانة يكون وفقا لخصوصيات المناطق. لا سيما مناطق الجنوب البعيدة عن مصادر التمويل بمواد البناء.

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