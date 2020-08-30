مقتصد يعتدي على مديرة متوسطة ومستشارة تربوية بسلاح أبيض في جيجل

تعرضت كل من مديرة متوسطة بوكبوس الطاهر وسط مدينة جيجل ومستشارة تربوية بذات المؤسسة لاعتداء مسلح من طرف إطار يعمل معهما برتبة مقتصد.

وحسبما علمته “النهار” فإن الحادثة المؤسفة وقعت صبيحة اليوم داخل مكتب المديرة المسماة ” م . ل ” التي كانت رفقة المستشارة التربوية قبل أن يقتحم مكتبها المقتصد بحوزته سكين اين وجه ضربات للمديرة التي اصيبت على مستوى البطن و الكتف فيما اصيبت المستشارة التربوية بطعنات على مستوى الوجه.

وأضافت ذات المصادر، أن أسباب الإعتداء العنيف يرجع إلى خلاف مهني سابق وقع بينهما مع نهاية الموسم الدراسي الفارط ما أدى وقتها إلى خضوع المتعدي للجنة التأديب قبل ان يعود صبيحة اليوم في حالة من الهستيرية بحوزته سلاح أبيض محاولا الانتقام من الضحيتين.

ليتم نقل الضحيتين على جناح السرعة الى مستشفى محمد الصديق بن يحي اين تخضع المدير لعملية جراحية فيما تتواجد المستشارة التربوية في مصلحة الانعاش.

من جهتها شرعت المصالح الامنية في فتح تحقيق معمق حول الحادثة.