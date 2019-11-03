مقتل أحد مُقربي كريستيانو رونالدو بطريقة مُرعبة

الرياضة
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مقتل أحد مُقربي كريستيانو رونالدو بطريقة مُرعبة
بقلم إسماعيل عشاش

وجدت الشرطة السويسرية، أحد المُقربين من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جُثة هامدة في أحد الفنادق.

ووُجد ريكاردو ماركيس فيريرا، والمعروف بأنه حلاق “الدون”، والمُكلف بـ”ماكياج” العديد من الفنانات البرتغاليات، يسبح في دمائه، وفقا لتقارير إعلامية.

وأوضحت السُلطات الأمنية السويسرية، بأن سلاح الجريمة لم يُعثر عليه لحد الساعة، وبان التحقيقات جارية لمعرفة مُرتكب هذه الجريمة الشنعاء.

وأكد المُحققين في القضية لـ”ذا صن”، بأن الطريقة قتل المُلقب بـ”كاجو”، كانت مُرعبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.


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