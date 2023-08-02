مقتل أربعيني بطعنة خنجر في عين ياقوت بباتنة

لقي شخص في العقد الرابع من العمر حتفه ببلدية عين ياقوت بولاية باتنة، متأثرا بإصابته على مستوى الرقبة تعرض لها منذ أيام.

ولفظ فجر اليوم المسمى “ق ت” في الاربعينيات من العمر أنفاسه الأخيرة. متأثرا بالإصابة التي تعرض لها قبل أيام على مستوى الرقبة بطعنة خنجر. على يد المشتبه فيه المسمى “ق ف” في الاربعينيات من العمر، عقب شجار بين الطرفين.

يذكر أن الضحية موظف متزوج وأب لـ 4 أطفال، والمتهم أيضا متزوج وأب لـ3 أطفال ويعمل تاجرا.