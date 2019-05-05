مقتل إرهابيين إثنين وسط تونس

تمكنت أجهزة الأمن التونسية، ليلة أمس السبت، من القضاء على عنصرين إرهابيين، في سيدي علي بن عون بولاية سيدي بوزيد وسط البلاد.

وقد تمت هذه العملية الأمنية في إطار تعقب المجموعات الإرهابية وما تزال متواصلة لحد الساعة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء التونسية.

كما شهدت الليلة الفاصلة بين السبت والأحد عملية أمنية استباقية، تمكنت خلالها القوات الأمنية من القضاء على 3 عناصر إرهابية.

وذكرت وزارة الداخلية التونسيةسابقا أن الوحدات الأمنية، قد تمكنت من إحباط عمليات إرهابية يجري التخطيط لتنفيذها خلال شهر رمضان.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها، أن الجهود ما تزال متواصلة لإلقاء القبض على أحد العناصر الخطيرة، المرتبطة بالمجموعة المذكورة يوجد في حالة فرار.

في حين أكدت السلطات التونسية، أن الوضع الأمني في تونس وإن اتسم عموما بالاستقرار، فإن البلاد مازالت تواجه عدة تحديات أمنية تمثل تهديدا جديا لتونس.