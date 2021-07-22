مقتل إمام داخل المسجد أثناء تأديته صلاة العصر بتيزي وزو.. ومديرية الشؤون الدينية توضح

اصدرت مديرية الشؤون الدينية والاوقاف بولاية تيزي وزو بيانا يخصوص مقتل إمام أثناء تأديته لصلاة العصر بمسجد طارق بن زياد ببلدية ميكرة دائرة ذراع الميزان.

واوضح البيان ان الإمام والمسمى “حمودي بلال” تعرض لجريمة قتل أثناء تأديته لصلاة العصر بمسجد طارق بن زياد على يد المدعو “م.ع” مختل عقليا على شهادات وراد المسجد وسكان المنطقة

الجاني تم إيداعة مستشفى الامراض العقلية بواد عيسى بعد أن تم القبض عليه من قبل مصالح الدرك الوطني. وكان قد دخل المستشفى عدة مرات.

كما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا معمقا في القضية لمعرفة ملابسات الحادث

والجدير بالذكر الفقيد متخرج من كلية العلوم الإسلامية بالخروبة في العاصمة ومتحصل على رخصة التطوع من قبل مديرية الشؤون الدينية والاوقاف بالولاية.