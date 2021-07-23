مقتل إمام في تيزي وزو.. الوزارة تستنكر وتتضامن مع عائلته

إستنكرت بشدة وزارة الشؤون الدينينة والأوقاف جريمة قتل التي راح ضحيتها حمودي بلال إمام في تيزي وزو. الجريمة وقعت بمسجد طارق بن زياد بلدية ميكرة دائرة ذراع الميزان ولاية تيزي وزو. أين أقدم مختل عقليا وقام بذبح الإمام أثناء الركوع خلال صلاة العصر

وإعتبرت الوزارة في بيانها هذا الفعل بالشنيع كما انها تعمل على المتابعة قضائية. وكذا الوقوف على أطوار القضية مرحلة بمرحلة.

ومن جهة أخرى تؤكد الوزارة وقوفها وتضامنها الكامل مع عائلة شهيد المحراب في محنتهم التي راح ضحيتها متطوع لرسالة المسجد

كما ذكرت الوزارة أن أسرة المساجد تتألم رغم مجهودات الوزارة في حماية الإمام من كل الإعتدءات وأشكال العنف التي يتعرض لها.