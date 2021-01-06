مقتل إمرأة وإصابة إبنها الوحيد في انفجار الغاز بتيزي وزو

إهتزت قرية “اقمون” ببلدية عيسي ببني دوالة بجنوب تيزي وزو، يوم امس في حدود الساعة الثامن صباحا على وقع حادثة أليمة.

الجريمة راحت ضحيتها سيدة في العقد الخامس من العمر.

ويتعلق الامر بالمسماة” ب” التي تعد موظفة في الخزينة العمومية بعاصمة الولاية، لقيت مصرعها في ظروف مأساوية غامضة.

وهذا إثر وقوع انفجار متبوع بحريق بمنزلها العائلي كما أصيب ابنها الطالب الجامعي البالغ من العمر حوالي 22 سنة بحروق لم توصف بالخطيرة.

وإستنادا لبرشيش لحيون رئيس بلدية بني عيسي في اتصال هاتفي بـ”النهار” وحسب المعطيات الاولى الذي باشرته مصالح الأمن.

الحادثة سببها قارورة غاز تستعملها الضحية للتدفئة في ذلك البيت القديم ذوغرفتين صغيرتين حيث كانت بمفردها.

وذلك بعد خروج زوجها العامل اليومي في الصباح الباكر وعلى الساعة 07:45.

وما إن خرج ابنها الوحيد بالخروج متجها إلى الجامعة حتى عاد أدراجه بعد أن سمع دوي الانفجار.

أين حاول الدخول من اجل إنقاذ والدته إلا انه لم يتمكن من ذلك بسبب انتشار النيران ما أدى إلى إصابته بحروق وبالإختناق.

فيما سقطت والدته جثة هامدة بعين المكان، بينما تدخلت مصالح الحماية المدنية وقامت بإخماد ما تبقى من النيران.