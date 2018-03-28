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مقتل إمرأتان اختناقا بالغاز في قسنطينة

أخبار الجزائر
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مقتل إمرأتان اختناقا بالغاز في قسنطينة صورة النهار
بقلم كريم لونيس

كشفت مصادر للنهار عن مقتل إمرأتان اختناقا بعلي منجلي ومنطقة بكيرة في ولاية قسنطينة .

وأضاف المصدر أن الضحيتان تبلغان من العمر 26 و34 سنة.


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