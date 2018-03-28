مقتل إمرأتان اختناقا بالغاز في قسنطينة

وأضاف المصدر أن الضحيتان تبلغان من العمر 26 و34 سنة.
كشف المكلف بالإعلام على مستو ى المديرية العامة للحماية المدنية، صادق كمال، تفاصيل حادث اختناق 3 طبيبات بالغاز بالدويرة بالعاصمة.
وقال المكلف بالإعلام خلال مكالمة هاتفية…
عرفت ولاية قسنطينة جريمة قتل راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 26 سنة بحي سركينة.
وحسب مصادر النهار،الضحية "ج/س"عثر عليه مقتولا داخل دار الشباب بحي سركينة،التي…
كشفت مصادر للنهار عن مقتل إمرأتان اختناقا بعلي منجلي ومنطقة بكيرة في ولاية قسنطينة .
وأضاف المصدر أن الضحيتان تبلغان من العمر 26 و34 سنة.
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