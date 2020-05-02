مقتل الحكم عيادي ببجاية والفاف تعزي !!

توفي اليوم السبت الحكم حسام عيادي البالغ من العمر 24 ربيعا بعد أن تم العثور على جثته بإحدى غابات تيشي بولاية بجاية.

الحكم الشاب الذي ينحدر من تيشي يعمل لدى رابطة بجاية الولائية لكرة القدم وكان مفقودا منذ 29 أفريل.

الفاف سارعت لنشر رسالة تعزية أمسية اليوم السبت على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وجاء فيها:”ببالغ الحزن والأسى تلقى الإتحاد الجزائري لكرة القدم نبأ وفاة الحكم الشاب حسام عيادي”.

“بهذا المصاب الجلل، يتقدم رئيس الفاف خير الدين زطشي ومحمد غوتي رئيس اللجنة الفيدرالية للحكام وكذا أعضاء المكتب الفيدرالي و كل أسرة الاتحاد بأخلص التعازي لعائلة الفقيد في ابنهم حسام رحمه الله”.