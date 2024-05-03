مقتل الشاب الجزائري نائل على يد شرطي فرنسي.. القضية تأخذ مجرى جديدا

بعد مرور عام تقريبا على مقتل الشاب الجزائري نائل برصاص شرطي في نانتير بفرنسا في 27 جوان 2023. جمعت العدالة الفرنسية الأطراف الرئيسيين في القضية لإعادة بناء الحقائق، حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصادر موثوقة.

الشرطي المتهم بالقتل العمد وزملاؤه الحاضرون شهود، حيث ولأول مرة، سيواجه جميع الأطراف شهادتهم في مسرح الجريمة.

وأدى انتشار مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر ضابط شرطة يطلق النار على مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا. من مسافة قريبة أثناء توقف حركة المرور، إلى اندلاع أعمال شغب عنيفة لعدة ليال.

وفي جميع أنحاء فرنسا، تسببت الحرائق في المباني العامة والبنية التحتية أو نهب المتاجر. في أضرار بقيمة مليار يورو، وفقًا لمجلس الشيوخ.

لمدة خمسة أشهر، وُضع ضابط الشرطة المسؤول عن إطلاق النار، فلوريان م.، الذي كان يبلغ من العمر 38 عامًا. رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة. لكن في نوفمبر، أُطلق سراحه ووضع تحت المراقبة القضائية بعد عدة طلبات من محاميه.

واعترف القضاة الذين قرروا إطلاق سراحه بأنه لا تزال هناك “تناقضات بين الروايات المختلفة المقدمة”. لكن “خطر التشاور” ظهر الآن، “في هذا التكوين، أقل أهمية”. و”لا يمكن أن يبرر استمرار المحاكمة السابقة”. - الحبس الاحتياطي على هذا الأساس”.

وبعد إطلاق سراح فلوريان م.، دعت مونيا، والدة ناهل التي كانت تربيه بمفردها. إلى مظاهرة حضرها بضع مئات من الأشخاص بشكل سلمي.