مقتل الشاب الجزائري “نائل”.. وثائق التحقيق القضائي تكشف حقائق صادمة

تكشف الوثائق الأولى من التحقيق القضائي الذي نشره موقع “ليبراسيون” الفرنسي عن الدور الغامض لمفوض نانتير. وتسلط الضوء على روايات متباينة بين سائقي الدراجات النارية.

لقي نائل مرزوق مصرعه في 27 جوان 2023، بعد إطلاق النار عليه من مسافة قريبة. على يد ضابط شرطة في نانتير.

في الساعة 8:15 و48 ثانية، يوم 27 جوان، تم الإعلان عن “رفض الامتثال” من نانتير على موجات الراديو. لشرطة أوت دو سين من قبل العميل فلوريان إم. مع زميله راكب الدراجة النارية جوليان إل. حيث انطلقوا لملاحقة سيارة صفراء في شوارع المدينة في الضواحي الغربية لباريس في منطقة قريبة من أبراج لا ديفانس.

في الساعة 8:19 صباحًا، أرسل ضابطا الشرطة رسالة جديدة، كتبها محققون من المفتشية العامة للشرطة الوطنية (IGPN): “أُطلقت رصاصة. وبالتالي تم تحييد الفرد”. لقد اصطدم للتو بعمود.” ناهل مرزوق، 17 عاماً، قُتل برصاصة في الصدر. أطلقها فلوريان م، المتهم بالقتل والمسجون منذ 29 جوان الماضي.

ماذا حدث خلال هذه الدقائق الثلاث القاتلة وكيف كان رد فعل التسلسل الهرمي للشرطة في اللحظات التي تلت هذه الأحداث؟

تكشف الوثائق الأولى من التحقيق القضائي الذي اطلعت عليه “ليبراسيون” عن الدور الغامض لمفوض نانتير. وتسلط الضوء على روايات متباينة بين سائقي الدراجات النارية. والتي بررت وضع مطلق النار في الحبس الاحتياطي. وحتى يومنا هذا. لا يزال الغموض يحيط بالكلمات التي قالتها الشرطة في الثواني التي سبقت إطلاق النار.

وبعد دقائق قليلة من إطلاق النار المميت، انضمت الدوريات الموجودة في المنطقة المحيطة بمدينة نانتير. إلى فلوريان م. وجوليان إل.

وقد أدرك العملاء على الفور خطورة إصابة المراهق بسكتة قلبية وتم نقلها على موجات الأثير.

وبسرعة كبيرة، ذهب مفوض الفرقة جان تشارلز لوكاس، على رأس مركز شرطة المدينة. إلى الموقع برفقة قائد، مشيرًا إلى محضر IGPN. وفقًا لملف “Pégase” – وهو وثيقة إدارية للشرطة تتعلق بتدخل العناصر.

“الوضع متوتر للغاية” في المستشفى

وبحسب عناصر التحقيق، فإن هذا المفوض الموجود في مكان الحادث هو الذي سيبلغ المدعي العام بالوقائع.

وتتابع القضية نائبة المدعي العام في نانتير، فيرجيني دينوكس. يسمح الأخير بفحص ضابطي الشرطة من قبل طبيب قبل إجراء المقابلة. لكن التسلسل الهرمي للشرطة اختار مع ذلك نقل سائقي الدراجات النارية إلى مركز شرطة نانتير. بدلاً من المستشفى.

خلال هذه الفترة، كشف التحقيق أن فلوريان م. تمكن من التواصل عبر الهاتف مع اثنين من زملائه ونقابته.

وعندما وصل محققو IGPN إلى مكان الحادث، بعد الساعة العاشرة صباحًا بقليل. لم يعرفوا مكان مطلق النار وما إذا كان موجودًا بالفعل في المستشفى لإجراء فحص أو في مركز شرطة نانتير.

وردت النيابة العامة في نانتير على قضاة التحقيق المكلفين بالتحقيق في وفاة ناهل مرزوق. بأنها رفضت توسيع التحقيقات لتشمل جريمة التزوير في المحررات العمومية.

“لقد ذهب إلى اليسار”

تتيح الأجزاء الأولى من التحقيق أيضًا تتبع الدقائق التي سبقت إطلاق النار المميت. في جلسات الاستماع التي عقداها في بداية الصيف، أوضح فلوريان م. وجوليان ل. أنهما كانا قد غادرا المبنى عندما التقيا مع ناهل مرزوق بسيارة صفراء. فلوريان م. هو الأكبر بين الاثنين: “أنا مسؤول عن المكالمة، وتوزيع المهام، وتكوين الطواقم، […] وتمرير نتائج المهمة”.

ويقول الضباط إنهم سمعوا “صوت طنين” ورأوا السيارة تسير بسرعة عالية في ممر للحافلات “عندما رأيتهم يمرون بجانبي. بدوا لي صغارًا جدًا. قلت للزميل: “يجب أن نتحقق”،

وأضاف “عندما شعرت أنه سيسرع بشكل حاد للهروب، اتخذت قرارًا بفتح النار لوقف الهروب. لأنني أعتقد أنه لولا ذلك كان من الممكن أن يضرب شخصًا ويأخذ زميلي بعيدًا. يؤكد فلوريان م. ضابط الشرطة”.

ويضيف “مرت الرصاصة عبر قلب المراهق ورئتيه. لم تكن عيناي في مرمى البصر، لكن لم يكن لدي انطباع بالتصويب على الجزء العلوي من جسده”.

رصاصة في الرأس..

وقبل لحظات من إطلاق النار، ربما يكون أحد الضباط قد هدد المراهق بإطلاق “رصاصة في الرأس”. بحسب مقطع فيديو من مكان الحادث. “يبدو أن الفحص الصوتي لتسلسل إطلاق النار يظهر أن مصطلحات “رصاصة في الرأس” قد استخدمت بالفعل. ولكن دون التمكن من تحديد الجهة التي نسبت إليها”. كما تشير شبكة IGPN في ملخص التحقيقات التي تم إعدادها في المحكمة.

ولا يزال فلوريان إم، الذي عمل مع شركة Seine-Saint-Denis للأمن والتدخل (CSI 93) وBrav-M. قبل تعيينه مؤخرًا في شركة Hauts-de-Seine للدراجات النارية، مسجونًا.