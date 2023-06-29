مقتل الشاب نائل على يد الشرطة الفرنسية .. مسجد باريس يصدر بيانا 

أصدر عميد مسجد باريس شمس الدين حافيز اليوم بيانا بخصوص مقتل الشاب “نائل ” بنانتير في فرنسا.

وأعربت عمادة مسجد باريس عن بالغ قـلقها إزاء مأساة وفاة الشاب ” نـائـل” بنانـتـيـر بفرنسا خلال عملية تفتيش من قبل عناصر الشرطة.

واوضحت في ذات البيان انه إذا كان سوء التفاهم والألم والغضب مشروة في أعقاب مثل هذه المأساة فإن مسجد باريس يدعو الشباب على وجه الخصوص إلى عدم الرد بالعنف. كما تدعوهم إلى إسماع أصواتهم والتعبئة السلمية حتى تُحترم ذكرى نائل ويتم تحقيق العدالة.

كما ان دور المؤسسة الدينية ورجال الإيمان هو إظهار أن الاسترضاء هو السبيل الوحيد الممكن والبناء للوصول إلى الحقيقة والعدالة.

وبهذه المناسبة الاليمة يتوجه عميد مسجد باريس لعائلة الشاب نائل بأصدق التعازي والمواساة.

تعرض الشاب نائل من اصول جزائرية يبلغ من العمر 17 عاما إلى إطلاق نار الثلاثاء الماضي من الشرطة الفرنسية بعد رفضه الامتثال في شارع جوليو كوري في نانتير.

الضحية من مواليد 2006 أصيب برصاصة في صدره الأيسر. على الرغم من تدليك القلب، لم يستطع إنعاشه وتوفي على الفور.