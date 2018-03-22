مقتل المتورط في محاولة تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “معا” نقلا عن وزارة الداخلية، مقتل المطلوب بعملية تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، ومرافقه.

وذلك بعد اشتباكات وحصار مع مطلوبيين وسط غزة

وأضاف المصدر، أن الإشتباكات أدت كذلك لاستشهاد عنصري أمن .

للإشارة، أعلنت وزارة الداخلية في غزة في وقت سائق عن مكافأة مالية قدرها 5 آلاف دولار

لمن يدلي بمعلومات عن المطلوب أبو خوصة.

للذكر،تعرض موكب الحمد الله، ورئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج لهجوم بقنبلة زرعت على الطريق في غزة، ونجا الإثنان من الحادث .