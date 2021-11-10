مقتل جزائري بطعنات خنجر في فرنسا

لقي جزائري يبلغ من العمر 36 عاما حتفه السبت الماضي بطعنات خنجر على يد مواطن جزائري أيضا في باريس، بفرنسا.

ولا يزال سبب هذه المأساة غير واضح، لكن من المحتمل أنها كانت حجة قادت الرجل المخمور إلى ارتكاب هذا الجرم.

وعلى الرغم من محاولات إنقاذه من طرف المسعفين، توفي الضحية متأثرًا بجروحه بعد وقت قصير من الهجوم.

وبحسب صحيفة لو باريزيان الفرنسية، فقد تم إلقاء القبض على الجاني يوم الثلاثاء ، 9 نوفمبر. ووضعه تحت المراقبة القضائية من قبل مكتب المدعي العام في كريتيل ، في فال دي مارن.

وفقًا لتحقيقات الجوار، كان القاتل زائرًا متكررًا وغالبًا ما كان يطوف بالقرب من مصنع الجعة بصحبة شركاء آخرين من أمثاله.

وكشف الادعاء أن الجاني كان “مخمورًا وغاضبًا جدًا” ، لكن الدافع لا يزال غير واضح. لأنه يُزعم أن مشاجرة اندلعت أمام الحانة بين عدة أشخاص، عندما أصيبت الضحية.

موجة صدمة ضربت مصنع الجعة L’Arc في Arcueil، وقد تم حبس المعتدي على نادل، الذي قتل طعنا ليلة السبت، في الحبس الاحتياطي.

وفتح مكتب المدعي العام في كريتيل تحقيقًا جنائيًا في جريمة قتل وطلب حبس هذا الجزائري البالغ 38 عامًا.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المتهم غاضبًا على وجه التحديد من الضحية أو من المؤسسة.

بالإضافة إلى ذلك، قالت النيابة: “لم يكن زبونًا منتظمًا لهذا المكان ، لكنه كان يتسكع في كثير من الأحيان”.

مباشرة بعد الطعن، هرب الرجل، لكن ركضه لم يدم طويلا. مباشرة بعد الهجوم، تم نشر أعداد كبيرة من الشرطة لتحديد مكانه.

ذهب لواء مكافحة الجريمة Ivry-sur-Seine ولواء الاتصال الإقليمي إلى منزله، الواقع في Arcueil، سكن Emile-Zola، لكن الرجل لم يكن هناك.

وأضاف المصدر، أنه تم القبض عليه أخيرًا في حانة للشيشة في Ivry-sur-Seine ، شارع Pierre-Brossolette. اعتقال صعب، حيث كان على الشرطة استخدام مسدس النبض الكهربائي لإخضاع المشتبه فيه المخمور. مع إخراج العملاء الآخرين من الحانة، الذين كانوا يحاولون الدفاع عنه، برشهم بالغاز المسيل للدموع.

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