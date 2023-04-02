مقتل جزائري رميا بالرصاص أثناء قيادة سيارته في بلجيكا

لقي جزائري يدعى جمال ك ويبلغ من العمر 38 عامًا، أب لـ 3 أطفال مصرعه في بلجيكا أثناء قيادة سيارته. عندما تم إيقافه عند إشارة مرور حمراء في شارع دي ترفورين.

ووقعت الجريمة في شارع Avenue de Tervueren، على طول Parc Parmentier. عند مفترق طرق Boulevard de la Woluwe ، في Woluwe-Saint-Pierre، مساء الأربعاء. حوالي الساعة 9:00 مساءً.

وبحسب شهود عيان في مكان الحادث، نقلا عن الإعلام الفرنسي، فقد نزل مطلق النار من سيارة أخرى كانت تلاحق الضحية. قبل أن يطلق النار عليه من بندقية هجومية أردته قتيلا.

وعندما وصلت خدمات الطوارئ، المكونة من سيارة إسعاف و SMUR، إلى مكان الحادث. حاولوا إنهاش الضحية. إلا أنه كان قد فارق الحياة.

وغطت جثة الضحية، التي كانت ملقاة في منتصف الطريق، بجانب سيارته، بغطاء أبيض. فيما أخفت الشرطة المشهد المروع بلافتات مخصصة لهذا الغرض.

وحسب ذات المصادر، فقد عثر محققو PJF ما لا يقل عن 8 رصاصات عيار 7.62 في الموقع.

وترك جمال وراءه زوجة وثلاثة أطفال، حيث أُبلغت عائلته في الجزائر، بما في ذلك شقيقه الأكبر ووالده في تيارت، بوفاته.

وأوضحوا أن جمال ك. وصل إلى بلجيكا في عام 2009 بدون أوراق واعتقل بتهمة سرقة الطعام. بعد أن قضى حكماً بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، تزوج من مغربية وأنجب منها ثلاثة أطفال.

وأكد مكتب المدعي العام في بروكسل أنه تم فتح تحقيق في جريمة قتل بعد استدعاء الشرطة في مقتل جمال ك. بعد أن أفاد العديد من الشهود بوجود سيارة أخرى متورطة وإطلاق أعيرة نارية.

وكان نائب المدعي العام قد أمر بمهام التحقيق الأولى. مثل سماع الشهود والتحقيق عبر الكاميرا وتدخل المختبر العلمي للشرطة القضائية الاتحادية.