مقتل جمال بن اسماعيل.. الشروع في سماع أزيد من 90 شخصا مشتبه فيهم

شرعت، محكمة سيدي أمحمد، في سماع أزيد من 90 شخصا مشتبه فيهم بمقتل جمال بن إسماعيل من قبل وكيل الجمهورية. وتم إحضار المشتبه فيهم الى المحكمة، من طرف فرقة البحث والتدخل “BRI”.

وتم توجيه المشتبه فيهم في مقتل جمال بن اسماعيل ، تهم تتعلق بحرق وتنكيل جثة. بالإضافة إلى المساس بأمن الدولة وبث الرعب في أوساط السكان.

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