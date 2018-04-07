مقتل جندي وإصابة آخرين في هجوم على سيارة تابعة للبعثة الأممية في مالي

قتل جندي نيجيري فيما أصيب آخران من قوة حفظ السّلام التابعة لبعثة الأمم المتّحدة في هجوم لمسلّحين اليوم السبت.

المسلحون هاجموا قوّة عسكرية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة في مدينة غاو شمال مالي.

وأعلنت بعثة الأمم المتّحدة في مالي، في بيان لها عن مقتل جندي من النّيجر وإصابة آخرين في قوة حفظ السّلام.

في هجوم شهدته مدينة غاو كبرى مدن شمال البلاد.

مشيرة إلى أنّ عدد جنودها الذين قتلوا في “أعمال عدائية” في هذا البلد الإفريقي تجاوز إلى حدّ الآن المئة عسكري.

وذكر البيان أنّه في مساء يوم أمس الجمعة، قام رجلان مسلّحان مجهولان بإطلاق النّار على آلية للبعثة في مدينة غاو.

مشيرا إلى أنّ جنديا لحفظ السلام كان يقود الآلية توفي متأثرا بجروحه خلال نقله إلى المستشفى.

فيما أصيب آخران بإصابات متفاوتة الخطورة.