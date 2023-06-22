مقتل حامل في شهرها الثامن رميا بالرصاص على يد طفلها البالغ عامين

أطلق الطفل النار على والدته بطريق الخطأ في ظهرها بمسدس محشو وغير محمل. على الرغم من التدخل السريع لخدمات الطوارئ، ماتت المرأة والطفل الذي كانت تحمله في المستشفى.

وأفادت الشرطة المحلية في ولاية أوهايو الأمريكية أن طفلاً يبلغ من العمر عامين قتل بطريق الخطأ والدته الحامل في شهرها الثامن. بإطلاق النار عليها في ظهرها بمسدس محشو وغير مخزن.

وطلبت لورا إيلج ، 31 عامًا ، المساعدة بعد ظهر يوم 16 جوان. قائلة إنها أصيبت في منزلها في نورووك برصاصة أطلقها ابنها ، حسبما قال المفوض ديفيد سميث لوسائل إعلام محلية.

وأضاف “لقد أوضحت أنها كانت حاملاً في الأسبوع الثالث والثلاثين من الحمل. وأن طفلها البالغ من العمر عامين أطلق عليها النار بطريق الخطأ في ظهرها بمسدس”. كما قال لقناة News 5 Cleveland التابعة لـ ABC.

وقال قائد الشرطة إنه على الرغم من التدخل السريع لخدمات الطوارئ. توفيت الشابة في المستشفى ولا يمكن إنقاذ الطفل الذي كانت تحمله.

عندما كانت لا تزال واعية عندما وصلت الشرطة ، أوضحت أن ابنها تمكن من دخول غرفة النوم الرئيسية. وعادة ما تكون مغلقة ، بينما كانت تغسل الملابس ، وبدأ يلعب بالسلاح.

كما عثرت الشرطة على مسدس عيار 9 ملم على منضدة بجانب السرير مع سلاحين ناريين آخرين محملين. وأفاد زوج الضحية ، الذي غاب خلال المأساة ، للشرطة بأن الأسلحة تخصه ، بحسب وسائل إعلام محلية.

في مارس ، قتلت فتاة تبلغ 3 سنوات أختها البالغة 4 سنوات بطريق الخطأ بمسدس بالقرب من هيوستن ، تكساس. على الرغم من وجود خمسة بالغين ، بمن فيهم والديهم ، في المنزل.

وقال قائد شرطة نورواك إن مأساة نوروك وقعت على الرغم من وجود أجهزة أمنية. وحث الأشخاص الذين يحملون أسلحة نارية على اتخاذ احتياطات إضافية، بما في ذلك استخدام “أقفال وخزائن” و “على الأقل ترك (الأسلحة) فارغة”.