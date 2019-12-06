مقتل حراڨ جزائري على يد زميله بمركز طالبي اللجوء في ألمانيا

قتل حراق جزائري، ينحدر من ولاية عنابة، على يد زميله بمركز طالبي اللجوء، بألمانيا.

وحسب ما ورد بموقع telegraaf De الألماني، فقد تم العثور جثة شاب يبلغ من العمر 25 سنة، ميتا في مركز طالبي اللجوء.

وتم القبض على مشتبه به، يبلغ من العمر 29 سنة، لتورطه المحتمل في الجريمة.

وحسب ذات المصدر “في صباح يوم الاثنين، جاءت الشرطة للإبلاغ عن قتال محتمل بين قاطني مركز طالبي اللجوء، في فيرت، وتم العثور على جثة لطالب لجوء، يبلغ من العمر 25 عاما.

وقال متحدث باسم الشرطة “تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 29 عامًا لتورطه المحتمل في الجريمة”.

وصرح شريك الغرفة الإيراني، أن الضحية والرجل المعتقل من الجزائر، فيما لم تستطع الشرطة تأكيد ذلك بعد.

ويقع مركز طالبي اللجوء، في ثكنات سابقة، وهو معزول على حافة مدينة Limburg، محاط بالأسوار، ويعيش فيه أزيد من 1000 شخص.

يقول أحد زملاء الضحية في الغرفة، تركي الجنسية “إنه مجمع كبير، هناك العديد من الجنسيات التي تعيش هنا في مركز طالبي اللجوء”.