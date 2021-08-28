مقتل “حسناء بغداد” يُحدث ضجة في العراق وهُوية المجرم صادمة!

أحدث وفاة الشابة العراقية نورزان الشمري البالغة 20 عاما في منطقة الجادرية، وسط العاصمة بغداد، موجات واسعة من السخط والغضب في الشارع العراقي، لهول الجريمة التي تعرضت لها الشمري .

وأفاد مصدر أمنى عراقى، بتمكن القوات الأمنية من إلقاء القبض على قاتل الفتاة نورزان الشمري والملقبة بـ “حسناء بغداد” .

وحسب “السومرية نيوز”، نقلا عن مصادرها الخاصة، فإن “قوات من مكافحة إجرام بغداد، تمكنت من القبض على قاتل الفتاة نورزان الشمري، مبيناً أن القاتل هو شقيق المجنى عليها، حيث نفذ الجريمة بالتعاون مع إثنين من اولاد عمها”.

وحسب ذات المصدر، فإن القاتل والذي أقدم على جريمته وسط الشارع وأمام الناس، قال بأن الجريمة ارتكبت بدافع “غسل عار”.

وكانت إدارة مكافحة الجرائم في العراق، نشرت فيديو يرصد اللحظات الأخيرة لـ”حسناء بغداد” نورزان الشمري، وظهرت الفقيدة ملقاة على الأرض، في أحد شوارع بغداد عقب الاعتداء عليها، قبل أن يطعنها المتهمون أمام المارة، لتسقط على الأرض باحثة عن نجدة ثم تفارق الحياة.

وأصدرت وزارة الداخلية العراقية، الخميس الماضي، توضيحا حول ملابسات الجريمة حيث أشارت فى بيان إلى انها قامت “بتشكيل فريق عمل من الخبراء والمحققين للتوصل الى منفذى تلك الجريمة، موضحة ان الجريمة نفذت من قبل 4 أشخاص باله حادة سكين”.

وأضافت أنه “كمعلومة أولية لا يوجد أى اعتداء جنسي على الفتاة كون الجريمة نفذت فى الشارع وبانتظار تقرير الطب الشرعى “.

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