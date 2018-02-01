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مقتل داعشي خطط لعمل إرهابي يوم الإقتراع في روسيا

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مقتل داعشي خطط لعمل إرهابي يوم الإقتراع في روسيا
بقلم أمينة.ل

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، اليوم الخميس، عن مقتل داعشي خطط لشن عمل إرهابي في يوم الإنتخابات الرئاسية في مارس القادم.

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