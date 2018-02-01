مقتل داعشي خطط لعمل إرهابي يوم الإقتراع في روسيا

لقي شاب قبل قليل مصرعه على يد صديقه بطعنة خنجر بحي جامع لخضر ببلدية شلغوم العيد في ولاية ميلة.
ووفقا لمصدر موثوق فإن الضحية "س.ع" يبلغ…
اختتمت اليوم بالوحدة الوطنية للتدريب للحماية المدنية دورة تكوينية كمستشار تقني وطني في الأخطار الإشعاعية و البيولوجية و الكميائية.
استفاد من الدورة 15 ضابط و ضابط…
أصيب 5 أشخاص بحروق بليغة إثر إنفجار قارورة "جي بي ال" بوكالة التقنية لفحص السيارات وتركيب قارورات السيرغاز بالمدية.
وردت معلومات للنهار، أن الانفجار وقع بحي…
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