مقتل دركي ببوسعادة طعنا بخنجر

لقي مساء اليوم الخميس دركي حتفه إثر تلقيه طعنات مميتة بخنجر إثر شجار مع مسبوقين قضائيا في بوسعادة بالمسيلة.

وأفادت مصادر مقربة للنهار أن حيثيات القضية أن الجريمة وقعت ساحة الطراباندو وسط مدينة بوسعادة، بسبب شجار بين الضحية ومسبوقين.

أين أسفر الشجار عن مقتل الدركي في الثلاثينات من العمر ، يعمل بتندوق والمنحدر من مدينة بوسعادة.

كما تم إلقاء القبض على الجاني، بعد لحظات من وقوع الجريمة.

وقد تم نقل الضحية لمصلحة حفظ الجثث مستشفى الشهيد رزيق البشير ببوسعادة، من أجل التشريح.

حيث لاتزال التحقيقات جارية من طرف مصالح الأمن، لمعرفة دوافع الجريمة .