مقتل دركي دهسا بسيارة أثناء أداء مهامه في البويرة

لقي دركي مصرعه، صباح اليوم السبت، بالبويرة، دهسته سيارة خلال تأديته مهامه، أثناء تأمين الطريق السيار شرق غرب الذي عرف ازدحاما مروريا.

وكان الدركي المدعو طبال الياس، في مهمة توقيف الحافلات لمنع معطوبي العشرية السوداء من الأمن، قصد منعها من التحاق بمسيرة كانوا بصدد تنظيمها.

الرائد المتوفى، أب لطفلين وسبق له شغل منصب قائدا لسرية أمن الطرقات بالوادي، وينحدر من أم البواقي.

ويُشهد للرائد انضباطه واحترامه للقانون، حتى خلال قيادته لسيارته الشخصية.

وتم نقل الرائد المتوفي لمستشفى الأخضرية بالبويرة.