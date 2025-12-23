مقتل رئيس أركان الجيش الليبي إثر سقوط طائرته في تركيا

أعلن رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء، عن مقتل رئيس أركان الجيش الليبي، محمد الحداد، إثر سقوط طائرته.

ووفقا للمسؤول ذاته، فإن رئيس أركان الجيش الليبي، محمد الحداد، كان رفقة رئيس أركان القوات البرية، ومدير جهاز التصنيع العسكري. ومستشار رئيس الأركان، ومصور بمكتب الإعلام برئاسة الأركان، كانوا على متن الطائرة المنكوبة.

وتحطمت طائرة من طراز “فالكون 50” إثر سقوطها في رحلة عودتها من أنقرة التركية.

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، عبر حسابه على منصة إكس: “الطائرة كانت متجهة من أنقرة إلى طرابلس، وطلبت الهبوط الاضطراري في منطقة أنقرة ولكن انقطع التواصل بعد ذلك”.

وقد أجرى، محمد الحداد، مباحثات في أنقرة مع وزير الدفاع التركي، يشار غولر، ورئيس الأركان، سلجوق بيرقدار أوغلو.