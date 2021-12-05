مقتل رابور جزائري بطريقة مروعة في كندا

عثرت الشرطة الكندية على جثة مغني الراب الجزائري هاني وهدي، المعروف باسم “Dzairi” مقتولا بمونتريال في كندا.

ويعتقد والد الشاب هاني وهدي البالغ من العمر 20 عامًا الذي قُتل بالرصاص مساء الخميس في حي أنجو. أنه لا يوجد أحد في مأمن من العنف المرتبط بعصابات الشوارع في مونتريال.

وقال لصحيفة journaldemontreal “اليوم ابني، وربما غدا يكون أخ أي احد فينا أو ابنه أو عائلته لسنا في مأمن”.

كما أضاف والد هاني وهدي “ربما يكون جزءًا من حوادث العصابات. الآن الناس أصبحوا يقتلون من دون سبب”.

وحسب الموقع يوم الخميس الماضي، حوالي الساعة 7:15 مساءً. أصبح المغني المعروف بلقب الدزيري ضحية جريمة القتل 32 التي حدثت هذا العام في العاصمة الكندية.

وقد قُتل هاني وهدي برصاصة أثناء وجوده في سيارة متوقفة في Boulevard des Roseraies، عند زاوية شارع Avenue de la Nantaise.

بالإضافة إلى ذلك، كان برفقة هاني وهدي فتى يبلغ من العمر 17 عاما، معروف لدى الشرطة، أصيب برصاصة في الجزء العلوي من الجسم.

ومع ذلك، فقد تمكن من الفرار إلى متجر Beau-Soir الصغير في Boulevard des Galeries d´Anjou، على بعد 350 مترًا.

وبحسبه، فإن الشاب الذي لا يعرفه أخذ ابنه من منزله يوم الخميس، ومع ذلك. فهو لا يعرف بالضبط إلى أين يتجه الثنائي.

كما وصف ابنه هاني وهدي، الذي كان من المقرر أن يدخل جامعة كيبيك في مونتريال في جانفي. بأنه “رجل طيب” و”محبوب” و”أحب الجميع”.

وأضاف والد الشاب المغدور “كنت دائمًا فخورا بابني، كان يحب العمل، وكان يحب الرياضة، كان لديه قيم وعاش حياته مثل شاب. أراد أن يعيش ويسافر، وقال الأب الحزين الذي لم يتوانى عن مدحه لابنه غادر في ريعان عمره”.

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