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مقتل رجل أمن وإصابة عدد من المدنيين في تفجيرين انتحاريين بتونس

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مقتل رجل أمن وإصابة عدد من المدنيين في تفجيرين انتحاريين بتونس
بقلم نسرين محفوف

استهدف اليوم الخميس، تفجيرين انتحاريين سيارة للشرطة في وسط العاصمة تونس.

وحسب المعطيات الأولية لوزارة االداخلية التونسيةـ، فقد أسفر  التفجيرين عن مقتل رجل أمن، وإصابة عدد من المدنيين.

وذكرت مصادر أن التفجير الانتحاري الأول استهدف سيارة شرطة في شارع شارل ديغول، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الحادث وقع على بعد 100 متر من السفارة الفرنسية.

أما الانفجار الثاني فاستهدف وحدة مكافحة الارهاب، إثر قيام شخص بتفجير نفسه قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني في العاصمة.


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