مقتل رعية جزائرية بألمانيا.. الجزائر تطالب بإجراءات صارمة لحماية جاليتها

استقبل اليوم كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب ، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالجزائر، جورج فلسهايم.

وقد سمح هذا اللقاء باستعراض الحركية التي تشهدها العلاقات الثنائية وكذا آفاق تعزيز الشراكة الجزائرية الألمانية لاسيما في مجال التعاون القنصلي، بما يصون مصالح جاليتنا المقيمة بهذا البلد.

وخلال هذا اللقاء، تحادث كاتب الدولة مع السفير الألماني حول الجريمة الشنعاء التي راحت ضحيتها الرعية الجزائرية المرحومة رحمة عياط ودوافع ارتكاب هذا الفعل المروع، مشددا على ضرورة تعزيز الإجراءات الكفيلة بضمان أمن وسلامة أفراد جاليتنا بألمانيا.