مقتل رعية سينغالي في المغرب بعد نهائي الكان

كشفت الصحافية السنغالية، لالا رسول، عن مقتل رعية سنغالي في المغرب، عقب مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا.

وأوضحت الصحافية أن الضحية الذي يدعى، شارل ضيوف، تعرّض لاعتداء من طرف مجهولين بعد نهاية اللقاء. حيث تلقى عدة طعنات بواسطة سلاح أبيض، ما أدى إلى وفاته متأثرا بجروحه.

وأضافت الصحافية، لالا رسول، أن الحادثة وقعت في ظروف لا تزال غامضة، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الرسمية للسلطات المختصة لتحديد ملابسات الجريمة وهوية المتورطين فيها.

وأثارت هذه الواقعة حالة من الحزن والصدمة وسط الجالية السنغالية التي طالبت بفتح تحقيق معمق وضمان محاسبة المسؤولين عن هذا الفعل الإجرامي.