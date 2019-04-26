مقتل زعيم الجماعة المسلحة المتورطة في هجمات سريلانكا 

أعلن مسؤولون سريلانكيون اليوم الجمعة، عن مقتل المشتبه في كونه زعيم “جماعة التوحيد الوطنية” المسلحة، التي إتهمتها السلطات السريلانكية

بالتورط في تنفيذ هجمات عيد الفصح الدامية، خلال التفجير الذي إستهدف فندق “شانغريلا” واحد من بين 6 فنادق وكنائس تم إستهدفها خلال الهجمات.

وقالت الشرطة، عبر حساب رسمي لها على موقع التدوينات القصيرة، إن زعيم الجماعة المسلحة “محمد زهران” المعروف بخطاباته

شديدة التطرف عبر وسائل التواصل الإجتماعي قُتل خلال أحد التفجيرات الإنتحارية التسعة، مضيفة أنها ألقت القبض على الرجل الثاني للجماعة.

وشهدت العاصمة السريلانكية كولومبو اليوم تواجدا أمنيا مكثفا في الوقت الذي تحذر فيه السلطات من إحتمالية شن هجوم آخر

وكانت وزارة الصحة السريلانكية قد أعلنت – في بيان – خفض أعداد القتلى جراء التفجيرات الإرهابية إلى نحو 253 بدلا من 359 قتيلا.