أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية اليوم الجمعة مقتل زعيم القاعدة ببلاد المغرب عبد المالك دروكدال وذلك يوم 3 جوان.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وزيرة الدفاع الفرنسية فلونس بارلي، قولها إن عبد المالك دروكدال المكنى أبو مصعب عبد الودود قُتل بمنطقة شمال غرب مدينة تساليت المالية.

وحسب نفس المصدر، فإن دروكدال قُضي عليه في عملية عسكرية بشمال مالي نفذتها قوات عسكرية فرنسية، مع حلفائها في إطار ما يسمى بـ”مجموعة الخمسة بمنطقة الساحل”.

كما تم خلال العملية أيضا القضاء على مساعدين لزعيم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلاميين، دون أن تكشف المصادر عن هوياتهم.

تجدر الإشارة إلى دروكدال الذي كان مجرد صانع للقنابل في صفوف الجماعة الإسلامية المسلحة “الجيا”، قد تحول إلى “أمير” وطني للتنظيم الإرهابي الجماعة السلفية للدعوة والقتال، قبل أن يقرر تحويل تسمية التنظيم إلى “القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي”.