مقتل زعيم حركة أبناء الجنوب المسلحة “عبد السلام طرمون” في ليبيا‎

أكد مصدر أمني جزائري مقتل زعيم حركة أبناء الجنوب المسلحة عبد السلام طرمون، صباح اليوم بمنطقة سبها الليبية.

كما أكدت مصادر مقربة من عائلة طرمون نبأ مقتله اليوم، في حين لم يتم التأكد من الجهة التي استهدفته في ليبيا.

وكانت قيادات من حركة أبناء الجنوب المسلحة، قد سلمت نفسها في أوقات سابقة للسلطات العسكرية،

بجانت وإليزي في إطار مفاوضات يقوم بها مقربون من عائلة ع. طرمون ومسلحين كانوا في حركته.

يذكر أن حركة أبناء الجنوب قد تبنت سابقا أعمالا مسلحة ضد الجزائر في الجنوب لكن تشديد الخناق عليها من طرف قوات الجيش إضطرها للاستقرار في ليبيا.