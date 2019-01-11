مقتل زوجين و 4 جرحى إثر حادث مرور في جرمة بباتنة

لقيت، مساء أول أمس، شابة في الثلاثين من العمر تدعى “ز.ش” حتفها برفقة زوجها البالغ من العمر 38 عاما المدعو”ف. ل”.

وذلك إثر حادث مرور خطير وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 86 الرابط بين ولايتي قسنطينة و باتنة وتحديدا ببلدية جرمة، تمثل في اصطدام عنيف بين حافلة صغيرة لنقل المسافرين من نوع “كواستر” وسيارة من نوع “آر 19” كانتا متعاكستين في السير،

وهو الحادث الذي خلف أيضا 4 جرحى آخرين نقلوا من طرف الحماية المدنية إلى المستشفيات القريبة.

في الوقت الذي باشرت فيه المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا في الأسباب المؤدية إلى هذا الحادث الأليم.