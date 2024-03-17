مقتل سبعة أشخاص يوميا في رمضان بسبب حوادث المرور

كشف العميد الأول للشرطة أحمد نايت الحسين ،المكلف بتسيير المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق. أن المعدل اليومي لعدد القتلى عبر الطرقات خلال شهر رمضان يقدر بسبعة أشخاص. و ذلك بفعل عوامل متعددة.

وقال نايت الحسين خلال استضافته في برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الأولى، إن جهودا إضافية تبذل سنويا خلال شهر رمضان من أجل قمع مثل هذه الممارسات. والتي تفاقم مآسي العائلات الجزائرية و خاصة ما تعلق الأمر بالتكفل بالجرحى و المصابين بإعاقات و انعكاسات ذلك على الخزينة العمومية.

وأضاف نايت الحسين، أن خمس سنوات من العمل أدت إلى تحسن مؤشرات السلامة المرورية بفعل الحملات التحسيسية وزيادة الثقافة والتربية المرورية. وجهود مصالح الأمن في مجالي المراقبة والردع ولكن سجلنا عودة هذه الظاهرة مجددا خلال العامين الماضيين. مما يتطلب منا العمل بصفة فورية على بذل مزيد من الجهد في مجالي التوعية وعصرنه نظام المراقبة و التكوين. والامتحانات الخاصة بالحصول على رخصة السيارة .”

وأردف،”في انتظار الكشف عن حصيلة شهر فبراير المتوقعة مع نهاية شهر مارس وفقا لتوصيات الأمم المتحدة المعمول بها في هذا المجال و التي تنص على وجوب انتظار 30 يوما من أجل الجرد النهائي لعدد المصابين، تفيد المؤشرات المسجلة خلال شهر جانفي من العام الجاري بتسجيل 283 حادث مرور جسماني على مستوى الطرق الوطنية وأدت مجمل هذه الحوادث إلى وفاة 44 شخصا وإصابة 485آخرين..”

وأوضح قائلا ، “نسبة القتلى خلال شهر جانفي من سنة 2024 ارتفعت بـ 16 بالمائة عن تلك المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وزيادة عدد الجرحى بنسبة 18بالمائة وكذلك عدد الحوادث الإجمالية زاد بنسبة 13 بالمائة. مشيرا إلى أن العامل البشري يظل هو السبب الرئيسي في هذه الحوادث و هناك 30 بالمائة من المتورطين في حوادث المرور هم من حملة رخصة السياقة لأقل من عامين. مما يتطلب تكثيف برنامج التكوين .”