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مقتل ستيني في اصطدام بين شاحنة و3 سيارات بعين الدفلى

بقلم نادية بن طاهر
مقتل ستيني في اصطدام بين شاحنة و3 سيارات بعين الدفلى
حادث مرور
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لقي شخص حتفه، اليوم الثلاثاء، في حادث مرور، وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 65،بمدخل بلدية زدين، في ولاية عين الدفلى.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث في إصطدام ما بين شاحنة ذات صهريج و3 سيارات سياحية، ما خلف وفاة سائق سيارة يبلغ من العمر 60 سنة.

كما خلف هذا الحادث، إصابة راكبين آخرين بجروح، ويتعلق الأمر، ببنت تبلغ من العمر 04 سنوات، وشخص آخر يبلغ من العمر 59 سنة.

وتم إسعاف الجرحى وتحويلهم إلى مستشفى سيدي بوعبيدة بالعطاف، فيما فتحت المصالح المختصة تحقيق لمعرفة أسباب هذا الحادث المؤلم.

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