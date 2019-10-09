مقتل شاب بطعنات خنجر غادرة ومواطنون غاضبون يطالبون بغلق حانة في وهران

اهتز مساء أمس الثلاثاء، حي البلاطو في وهران على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 29 سنة تعرض لطعنات خنجر غادرة بالقرب من حانة بشارع مستغانم.

الضحية محمد نور الاسلام وحيد عائلته، وحسب شهود عيان نشب شجار مع أحدهم تحول إلى مشادات.

ليقوم أحدهم باستنجاد بشركائه اجهزوا عليه ببرودة اعصاب باستعمال السلاح الأبيض لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة باستعجالات مستشفى وهران الجامعي.

ليتم تحويله إلى مصلحة الطب الشرعي لذات المؤسسة الإستشفاىية فيما باشرت مصالح الامن للتحقيق في الجريمة التي لايزال مقترفوها في حالة فرار.

قاطنو حي البلاطو من بينهم عائلة الضحية وجيرانه وأصدقائه طالبوا السلطات الوصية بارجاع حق ابنهم الذي راح غدرا بالقاء القبض على المتورطين.

بالإضافة إلى غلق الحانة لتسبب مرتاديها في العديد من الجرائم والاعتداءات دون الحديث عن نشرها الرذيلة وسط الشباب.