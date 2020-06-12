مقتل شاب بطعنات خنجر وإصابة قريبه في شجار بكوشة الجير بوهران

اهتزت ولاية وهران على جريمة قتل بعدما تعرض شاب يبلغ من العمر 25 سنة لطعنات خنجر لقى حتفه على إثرها باستعجالات مستشفى بن زرجب الجامعي متاثرا بالاصابات البالغة التي تعرض لها.

وحسب المصادر المتوفرة، فإن الجريمة البشعة التي راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر تعود حيثياتها إلى ليلة أول أمس عقب شجار شهدته منطقة كوشة الجير بوهران تجهل أسبابه، سرعان ما تحول إلى مشادات عنيفة لشباب انتهى بتوجيه عدة طعنات للضحية بمختلف أنحاء جسمه.

كما أصيب أحد أقارب الضحية أيضا نقلا على جناح السرعة إلى استعجالات المستشفى الجامعي لتلقي الإسعافات الضرورية ليلفظ الضحية أنفاسه الأخيرة أمس متأثرا بإصابات البالغة أين حول إلى مصلحة الطب الشرعي فيما باشرت مصالح الأمن تحقيقاتها في الجريمة.