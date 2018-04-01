مقتل شاب بطعنة خنجر بعد «معركة» بين عائلتين سوريتين في بوفاريك
مصالح الأمن أوقفت 4 مشتبه فيهم
عاشت مصالح الأمن على مستوى دائرة بوفاريك بإقليم ولاية البليدة، ليلة أول أمس، حالة استنفار أمني قصوى، بعدما وقعت معركة حامية الوطيس بين عائلتين سوريتين بوسط مدينة بوفاريك.
تفاصيل الواقعة التي جرت أطوارها بعد أذان صلاة المغرب من يوم الجمعة، بدأت عندما اندلعت مناوشات بين أفراد العائلتين، حيث راح شباب من العائلتين يستعملون أسلحة محظورة تتمثل في خناجر، في الشجار، مما تسبب في خوف وهلع كبيرين وسط سكان المنطقة، قبل أن يتصلوا لطلب النجدة من مصالح الأمن التي تزامن وصولها إلى موقع الشجار مع وقوع جريمة قتل مروعة، وهذا بعدما قام أحد المشاركين في الشجار بقتل شاب ثلاثيني بعدما وجه له طعنتين على مستوى البطن.
وقد قامت مصالح الأمن بتوقيف 4 شباب ممن تسببوا في العراك، وجرى نقلهم إلى مقر الشرطة، فيما تم نقل الضحية مباشرة لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى بوفاريك. وفيما لاتزال أسباب ما وقع مجهولة، فتحت مصالح الأمن تحقيقا لمعرفة ملابسات وتفاصيل ما حدث، في وقت قالت مصادر «النهار» إن الموقوفين الأربعة ما زالوا يتمسكون بإنكار تورطهم في الجريمة.
والجدير بالذكر، أن العائلتين تقيمان في مركز بن شعبان ببوفاريك منذ أكثر من 3 سنوات.
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