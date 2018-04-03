مقتل شاب بطعنة خنجر على مستوى الرقبة في البيض

أقدم أمس الاثنين شاب على إرتكاب جريمة قتل راح ضحيتها شاب من حيه بطعنة خنجر إثر مناوشات وقعت بينهما بالبيض.

وحسب مصدر أمني، فقد وقع ليلة أمس الإثنين شجار على مستوى أحد السكنات بمدينة البيض، حيث دخل الشابين في مناوشات.

أين إنتهت بطعن أحدها للآخر على مستوى الرقبة مما سبب للضحية نزيفا حاد.

وقد تم تحويل الضحية 27 سنة، نحو مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية لمستشفى”محمد بوضياف” للبيض، أين لفظ أنفاسه الأخيرة بها نهاراليوم.

وقد أفضت التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن الولائي، إلى توقيف الجاني البالغ من العمر 30 سنة.