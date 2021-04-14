مقتل شاب بطعنة خنجر قبيل آذان المغرب في “الزاوش” بقسنطينة

فارق، مساء أمس، شاب الحياة متأثرا بجرح في القلب، إثر تلقيه طعنة خنجر أمام مسكنه العائلي بحي “الإخوة عرفة” المعروف محليا بـ “الزاوش” في قسنطينة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الضحية “س.م” البالغ من العمر 33 سنة، كان قد نشب شجار بينه وبين جاره الجاني “ك.م”، البالغ من العمر 34 سنة، استل خلاله الأخير خنجرا وغرزه في قلبه تاركا إياه يسبح في بركة من الدماء، قبل أن يتم نقل الضحية إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى “البير”، أين فارق الحياة، ليتم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث.

ومن جهتها، أطلقت مصالح الأمن بإقليم الاختصاص دورياتها لتوقيف الجاني، وهو ما تم على مستوى حي “بودراع صالح” المحاذي لموقع الجريمة، وتحويل المعني للتحقيق حول ملابسات الحادثة التي اهتز لها سكان الحي، خلال أول أيام الشهر الفضيل، في حين، سيقدم لاحقا أمام الجهات القضائية للبتّ في أمره.