مقتل شاب بطلقة نارية بسبب نزاع حول قطعة أرض في الجلفة

أخبار الجزائر
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مقتل شاب بطلقة نارية بسبب نزاع حول قطعة أرض في الجلفة
بقلم محمد غالمي

لقيَ، صبيحة أمس، شاب في العقد الثالث من العمر، يدعى “أحمد سعدي”، مصرعه على الفور، بعد إصابته بطلقة نارية من فوهة بندقية صيد يملكها عمه في منطقة “تقرسان” الجبلية بإقليم بلدية “تعظميت” في دائرة “عين الإبل” غرب جنوب مدينة الجلفة.

وحسب مصادر “النهار”، فإن الضحية يقطن في حي “بن جرمة” الشعبي وسط مدينة عاصمة الولاية، حيث تنقل في ذات اليوم إلى تلك المنطقة، حيث حدثت الواقعة بسبب نزاع حول ملكية أرض للعائلة، وفور حدوث الواقعة، سارعت مصالح الأمن المختصة في فتح تحقيق في القضية لمعرفة الدوافع والأسباب الحقيقية للجريمة، وتقديم الجاني إلى النيابة المحلية المختصة إقليميا، لتبقى القضية للمتابعة.


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