مقتل شاب بعد شجار جماعي بين عصابات أحياء في عين مليلة بأم البواقي

توقيف 13 مشتبها فيهم بينهم المتهم الرئيسي

اهتزت، في ساعة متقدمة من صبيحة أمس، مدينة عين مليلة في ولاية أم البواقي، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، ويتعلق بـ “ب.أيمن” الذي يقطن بحي “نوفمبر 3″، وقد سقط الضحية جثة هامدة إثر تلقيه طعنة خنجر على مستوى الصدر أردته قتيلا إثر مشاجرة جماعية وقعت بين مجموعة كبيرة من الشباب من حيّين كبيرين، وهما حي “5 جويلية” وحي “قواجلية رابح”، حيث استعملت في هذه المعركة الدموية جميع الأسلحة البيضاء، من سيوف وعصي وقضبان حديدية، أسفرت عن مقتل شاب لا يتجاوز سنه العقد الثاني، وجرحى آخرين من بين المشاركين في هذه المشاجرة، التي كانت شرارة انطلاقتها إثر خلاف وسوء تفاهم وقع بين شابين تجهل أسبابها الحقيقية، رغم أن الشارع ردد أكثر من سبب سيكشف عنهم التحقيق الأمني عنه، وعند احتدام الصراع والاشتباك بينهما، استعان كل واحد منهما بجماعته وأصدقائه لأخذ حقه بيده.

بالموازاة مع ذلك، شنت مصالح الأمن حملة توقيفات مست عددا كبيرة من المشاركين في هذه المشاجرة للتحقيق معهم للوصول إلى حقيقة هذا الاشتباك الدموي، ومن ارتكب هذه الجريمة الذي ندد بها سكان المدينة، وطالبوا من الجهات الأمنية بضرب هذه العصابات بيد من حديد، ومحاربة من دون هوادة كل أشكال الجريمة، خاصة ما تعلق بترويج السموم والممنوعات التي يراها المجتمع بهذه المدينة الكبرى من أسباب انتشار الجرائم بكل أنواعها وأشكالها.

وفي آخر المستجدات، كشفت خلية الاتصال لدى مصالح أمن الولاية، أن التحريات الموسعة كللت بتوقيف 13 شخصا يشتبه ضلوعهم في الأحداث الدامية، بينهم المتهم الرئيسي.