مقتل شاب جزائري رميا بالرصاص في فرنسا

لقي شاب جزائري يبلغ من العمر 19 عاما مصرعه برصاصة قاتلة في رأسه مساء السبت في شارع فرانسوا باربيني. في الدائرة الثالثة في مرسيليا.

وحسب الاعلام الفرنسي، فقد كانت رصاصة في الرأس كافية لإنهاء حياة هذا الجزائري الذي يبلغ من العمر 19 عاما فقط.

ووقعت الأحداث حوالي الساعة التاسعة مساء في مرسيليا، في بلدة تسمى “إسبانيا”. ولم يتمكن رجال الحماية المدنية من إنعاش الضحية. وتوفي بعد دقائق قليلة بعد وصوله إلى المستشفى.

ولم يكن الرجل الضحية، المولود في الجزائر العاصمة، معروفا لدى السلطات القضائية في فرنسا. لكنه كان مسجونا بتهمة انتهاك قانون المخدرات. علاوة على ذلك، شارع فرانسوا باربيني الصغير، في منطقة بيل دي ماي.

وعثر في مسرح الجريمة على ثمانية حافظات لسلاح ناري من عيار 7.65 ملم.

وقال العديد من الشهود إن مرتكبي هذه الجريمة فروا بسيارة رينو ميجان، التي عثر عليها فيما بعد مشتعلة.

في هذه المنطقة الشعبية من مرسيليا، تزايدت حوادث العنف وتلك المتعلقة بالاتجار بالمخدرات في الأسابيع الأخيرة.

وفي ليلة 3 إلى 4 أفريل، أُضرمت النيران في سيارات الشرطة بزجاجات المولوتوف أمام مركز شرطة الدائرة الثالثة.

وبعد أيام قليلة، تم تفكيك شبكة في الحي نفسه. وتم سجن ثمانية من أعضائها.

وصادرت الشرطة ثلاث بنادق هجومية و37 كيلوغراما من الحشيش و40 ألف يورو نقدا.