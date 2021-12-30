مقتل شاب جزائري طعنا على يد عصابة في باريس
لقي شاب جزائري يبلغ 24 عاما، مصرعه، مساء الثلاثاء، على يد عصابة في باريس بفرنسا.
وحسب موقع lci، فقد تم نقل الشاب إلى المستشفى حيث تم إدخاله بعد إصابته بعدة طعنات في الدائرة 13.
ووقعت الحادثة مساء الثلاثاء، على بعد أمتار قليلة من جامعة باريس – الحرم الجامعي ديه جراند مولين. وغير بعيد عن مكتبة فرانسوا ميتران. حوالي الساعة 9 مساءً ، في Quai Panhard et Levassor في الدائرة 13. حيث وصل شخصين ملثمين على متن سيارة. قبل أن ينضم إليهما خمسة أفراد آخرين وصلوا سيرًا على الأقدام.
وهاجم الجناة الشاب، حيث قام أحد أفراد العصابة بطعنه بشكل متكرر، مما أدى إلى سقوطه أرضا. ثم فر ثلاثة من الأفراد في سيارة، بينما غادر الآخرون على الأقدام.
وتم نقل الضحية المولود سنة 1997 إلى المستشفى على جناح السرعةن إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته البليغة.
وقال مكتب المدعي العام في باريس يوم أمس الأربعاء إلى LCI: “تم فتح تحقيق في قضية القتل العمد”. ولم يتم حتى الآن إلقاء القبض على أي من الجناة المزعومين.
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تدنيس وتكسير قبور المسلمين في فرنسا
تم “نهب” “جميع” القبور تقريبًا في ساحة المسلمين في المقبرة المركزية في مولهاوس (أوت رين) بفرنسا.
واستنكر المجلس الفرنسي للعبادة الإسلامية (CFCM) التدنيس الذي طال قبور المسلمين يوم السبت 11 ديسمبر، في وقت مبكر.
وحسب موقع france3 فقد تم جرف الزهور وتكسير المزهريات والزخارف المختلفة الموضوعة على “جميع القبور تقريبًا” وإلقائها على الأرض.
وتم اكتشاف الحقائق من قبل العائلات التي جاءت للتأمل في وقت مبكر من بعد الظهر.
وكان المجلس الفرنسي لعبادة المسلمين هو الذي كشف النقاب عنها ووصفها بأنها تدنيس على مواقع التواصل الاجتماعي. كما تم استدعاء الشرطة “للعثور على مرتكبي هذا العمل الشنيع”.
وكانت الشرطة موجودة بالفعل في الموقع، يوم السبت 11 ديسمبر ، الساعة 6 مساءً، حيث فتحت تحقيقا في انتظار الكشف عن المجرمين.
وتقع المقبرة المركزية شمال المدينة، في منطقة وولف فاغنر، بالقرب من مركز الشرطة المركزي.
في السنوات الأخيرة، تم تدنيس العديد من المقابر الألزاسية، في أغلب الأحيان من خلال النقوش المعادية للإسلام.
كما تم إلقاء الزخارف المختلفة الموضوعة على المقابر على الأرض تقريبًا.
بسرعة كبيرة، أعرب العمدة السابق لمولوز، جان روتنر، عن “ذعره” و “اشمئزازه” من “عمل جبان وبغيض”. مشيرا أنه يتم التحقيق في هذا التدنيس.
بعد فترة وجيزة، ذهبت ميشيل لوتز، العمدة الحالي لمولوز، إلى هناك “لإظهار تضامنها”. وقالت إنها ستقدم شكوى بشأن هذا التخريب.
وفي وقت سابق كشفت وسائل إعلام فرنسية أن غالبية عمليات التدنيس هذه يقوم بها أشخاص يشاطرون أفكار متطرفة.