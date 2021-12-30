مقتل شاب جزائري طعنا على يد عصابة في باريس

لقي شاب جزائري يبلغ 24 عاما، مصرعه، مساء الثلاثاء، على يد عصابة في باريس بفرنسا.

وحسب موقع lci، فقد تم نقل الشاب إلى المستشفى حيث تم إدخاله بعد إصابته بعدة طعنات في الدائرة 13.

ووقعت الحادثة مساء الثلاثاء، على بعد أمتار قليلة من جامعة باريس – الحرم الجامعي ديه جراند مولين. وغير بعيد عن مكتبة فرانسوا ميتران. حوالي الساعة 9 مساءً ، في Quai Panhard et Levassor في الدائرة 13. حيث وصل شخصين ملثمين على متن سيارة. قبل أن ينضم إليهما خمسة أفراد آخرين وصلوا سيرًا على الأقدام.

وهاجم الجناة الشاب، حيث قام أحد أفراد العصابة بطعنه بشكل متكرر، مما أدى إلى سقوطه أرضا. ثم فر ثلاثة من الأفراد في سيارة، بينما غادر الآخرون على الأقدام.

وتم نقل الضحية المولود سنة 1997 إلى المستشفى على جناح السرعةن إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته البليغة.

وقال مكتب المدعي العام في باريس يوم أمس الأربعاء إلى LCI: “تم فتح تحقيق في قضية القتل العمد”. ولم يتم حتى الآن إلقاء القبض على أي من الجناة المزعومين.

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