مقتل شاب جزائري في إطلاق نار بفرنسا

تضاعفت حوادث إطلاق النار الدموية منذ بداية العام في فرنسا وبالأخص في مرسيليا. ولا سيما تلك المتعلقة بالاتجار بالمخدرات.

في ليلة 12 إلى 13 أفريل، اندلعت خمس عمليات إطلاق نا ، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة.

بالإضافة إلى ذلك ، تم العثور على مراهقين آخرين يبلغان من العمر 14 و 16 عامًا ميتين. بعد إطلاق النار الذي وقع في بداية أبريل 2023 ، في نفس المدينة.

يعود تاريخ آخر إطلاق نار إلى مساء يوم الأحد 23 أفريل 2023. وهذا في Bouches-du-Rhône في مرسيليا.

وقعت الحادثة قبل الساعة العاشرة مساءً بقليل، في الدائرة الرابعة عشرة لمارسيليا، في سيتي دو ميل. كان الضحية جالسًا على أريكة عند مبنى. حيث أطلق عدد من الأشخاص الملثمين النار. ببنادق كلاشينكوف، تاركًا وراءهم ضحية صغيرة.

في الواقع ، وفقًا للصحافة الفرنسية، فإن الضحية من أصل جزائري ويبلغ من العمر 19 عامًا فقط. حيث تلقى الضحية طلقات عديدة وفشل رجال الإنقاذ في فعل أي شيء لإنقاذ حياته.

وبدأ مكتب المدعي العام في مرسيليا تحقيقا. حيث مكّنت العناصر الأولى من هذا الأخير من معرفة هوية الضحية.

أما القتلة فقد هربوا. وعُثر على عربتهم متفحمة فيما بعد. ولا يزال التحقيق جاريا للعثور على مرتكبي هذه المأساة.