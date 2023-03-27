مقتل شاب جزائري في هجوم مسلح على منزله بكندا

أعلنت السلطات الكندية عن مقتل مواطن جزائري يدعى يوسف خليل، البالغ، 21 عامًا خلال هجوم مسلح على منزله. الواقع في ريبنتيني صباح يوم السبت 25 مارس.

وعقب هذا الهجوم ، تلقت عناصر قسم شرطة التوبة اتصالاً من الضحية يوسف .خ، تشير إلى إصابته، حوالي الساعة 4 صباحًا.

إضافة إلى ذلك ، وبعد تدخل الشرطة، تم نقل الشاب الجزائري المصاب بجروح خطيرة إلى المستشفى حيث توفي متأثرا بجراحه.

وفقًا للمتحدث باسم Sûreté du Québec ، الذي تحدث عن هذه القضية للصحافة الكندية، قال “في هذه المرحلة من التحقيقات. لا يعرف المحققون ما إذا كانت الضحية معروفة بالفعل لدى الدوائر القضائية ولا نوع السلاح المستخدم”.

ودعا المتحدث باسم Sécurité du Québec الأشخاص الذين لديهم أي معلومات للاتصال بمركز المعلومات الجنائية في Sûreté du Québec.

من جانبهم، عبر أقرباء الضحية عن صدمتهم لما حدث له. حيث وصفوا يوسف. خ الذي لا يزال يعيش مع والديه. بأنه فتى مضحك ولا مشاكل لديه.

وقال أحد أصدقاءه “لقد كان شخصًا مرحًا وهادئًا للغاية. كان يفكر دائمًا في الآخرين أولاً. لا أرى لماذا هاجمه شخص ما”.

وأضافت شابة أخرى “آخر مرة رأيته فيها كانت قبل أربعة أو خمسة أشهر. لم نلتقي كل يوم، لكننا بقينا أصدقاء بعد المدرسة الثانوية”.